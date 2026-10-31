Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире31 октября 2026 13:21

«Не комик на побегушках»: на Украине объяснили, что Зеленский пытается доказать угрозами в адрес РФ

Мендель: Зеленский хочет доказать Путину свою состоятельность в качестве лидера
Мария МАМАЕВА
Мендель: Зеленский хочет доказать Путину свою состоятельность в качестве лидера

Мендель: Зеленский хочет доказать Путину свою состоятельность в качестве лидера

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский изо всех сил пытается доказать президенту России Владимиру Путину свою состоятельность в качестве лидера. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Полонского Юлия Мендель, объясняя агрессивную риторику экс-комика.

«Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а «великий лидер»?» - высказалась Мендель в интервью на YouTube-канале.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, нелегитимный украинский лидер быстро покинул страну и уехал в Турцию после очередной атаки по российским НПЗ. При этом мирные граждане не могут покинуть Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский намеренно пытается сорвать процесс урегулирования, который намечается на фоне дипломатических усилий РФ и США.