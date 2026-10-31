Мендель: Зеленский хочет доказать Путину свою состоятельность в качестве лидера Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский изо всех сил пытается доказать президенту России Владимиру Путину свою состоятельность в качестве лидера. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Полонского Юлия Мендель, объясняя агрессивную риторику экс-комика.

«Вам не кажется, что вся эта дипломатия угроз и такой вот мачизм идет от того, что Зеленский все доказывает Путину, что он не комик на побегушках, а «великий лидер»?» - высказалась Мендель в интервью на YouTube-канале.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, нелегитимный украинский лидер быстро покинул страну и уехал в Турцию после очередной атаки по российским НПЗ. При этом мирные граждане не могут покинуть Украину.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский намеренно пытается сорвать процесс урегулирования, который намечается на фоне дипломатических усилий РФ и США.