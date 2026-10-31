Глава МИД Ирана высказался о плане по открытию Ормуза и снятии санкций Фото: REUTERS.

Иранская сторона в ходе переговоров согласилась сократить сроки реализации плана по открытию Ормузского пролива до двух дней. Об этом говорится в заявлении главы МИД Ирана Аббаса Арагчи.

Уточняется, что Тегеран также настаивает на снятии всех санкций с нефтяного сектора страны и разморозке иранских активов за рубежом. Помимо этого, условия по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и открытию Ормузского пролива включают в себя сокращение количества вооруженных сил США в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи высказался на тему войны с США. Он заявил, что время и условия завершения вооруженного конфликта будут определяться ВС Ирана.

При этом президент США Дональд Трамп ранее предрек скорое завершение конфликта на Ближнем Востоке.