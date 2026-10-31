Ксения Собчак хлестко ответила Латвии после запрета на въезд: «Мне в ваши края не нужно» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала власти Латвии за бессрочный запрет на въезд в страну ей и ее супругу, режиссеру Константину Богомолову. В своем Telegram-канале она потребовала объяснить причины такого решения.

Телеведущая призналась, что давно не посещает Латвию и не собирается туда возвращаться. Однако действия главы латвийского МИД Байбы Браже вызвали у нее возмущение.

«Ну ладно, мне как бы пофиг, я уже давно в Латвию не езжу, но можно какое-то обоснование предъявить? Или просто назначают кого-то еврокомиссаром — и можно просто кэнселить (отменять – прим.ред.) любого человека за "не нравится"?» — написала Собчак.

Журналистка также предположила, что запрет мог быть связан с отношением к ней некоторых представителей российской оппозиции. По ее мнению, латвийские власти пытаются представить подобные ограничения как борьбу с угрозой.

Кроме того, Собчак напомнила, что россияне годами вкладывали деньги в экономику Прибалтики, организовывали концерты, спектакли и другие мероприятия. Вместо благодарности, по ее словам, они теперь получают демонстративные запреты на въезд.

«Мне в ваши края точно не нужно, мне в своей стране прекрасно. Будем теперь наблюдать — кто следующий? Познер, Венедиктов*?» — заключила телеведущая.

Напомним, ранее глава МИД Латвии объявила о включении Собчак и Богомолова в список нежелательных лиц. Ограничения введены на неопределенный срок, при этом конкретные причины решения министр не назвала.

До этого Байба Браже запретила въезд в Латвию российскому хоккеисту Александру Овечкину и президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла решение латвийского министра. По мнению дипломата, Браже таким способом попыталась привлечь к себе внимание известных россиян.

*Признан иностранным агентом в РФ.