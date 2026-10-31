Бум на гаражный флиппинг: что это такое, и как россияне на нем зарабатывают

Стоимость гаража в столице сейчас составляет порядка 1,5-2 миллиона рублей. В аренду обновленное помещение можно сдать за 15-35 тысяч Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россияне начали массово скупать старые гаражи, зарабатывая на их перепродаже и сдаче недвижимости в аренду. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Согласно источнику, сейчас в стране стал популярен гаражный флиппинг. Такая схема используется людьми для получения пассивного дохода с помещений. Россияне покупают старые гаражи, делая в них ремонт и приводя в порядок, после чего сдают помещения под аренду для творчества или работы.

При этом некоторые люди могут перепродавать такие гаражи значительно дороже, оставаясь в плюсе на несколько миллионов. Например, стоимость гаража в столице сейчас составляет порядка 1,5-2 миллиона рублей. В аренду обновленное помещение можно сдать за 15-35 тысяч рублей, получив пассивный доход с такого флиппинга.

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