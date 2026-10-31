МИД Ирана: страна остается участником ДНЯО и привержена своим обязательствам Фото: REUTERS.

Иран продолжает оставаться участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не отказывается от своих международных обязательств. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Министр подчеркнул, что Тегеран сохраняет приверженность международному соглашению, несмотря на продолжающиеся разногласия вокруг иранской ядерной программы.

«Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и привержен своим обязательствам по нему», — заявил Аракчи.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил о серьезных дискуссиях внутри страны относительно возможного выхода из ДНЯО. При этом дипломат подчеркнул, что Тегеран продолжает выполнять свои обязательства по договору. Вице-спикер иранского парламента Али Никзад также подтвердил рассмотрение соответствующей инициативы в срочном порядке. На этом фоне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не заинтересована в выходе Ирана из соглашения и считает его основой международного режима нераспространения ядерного оружия.