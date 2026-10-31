Роман и Елена Товстики с детьми Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Бизнесмен Роман Товстик объяснил, почему суд оставил детей с ним после развода с Еленой Товстик. Как заявил предприниматель в беседе с изданием StarHit, бывшая супруга настраивала детей против него и подвергала опасности их психическое здоровье.

«Я понимаю, что решение суда с точки зрения общественного мнения может выглядеть очень странным, непонятным и несправедливым. Но с точки зрения психологического и физического здоровья детей, это абсолютно верное и правильное решение», - рассказал Товстик.

По словам бизнесмена, он не будет препятствовать общению детей с бывшей супругой - она может встречаться с ними хоть каждый день. Как рассказал Роман, после суда он написал Елене и сообщил, что не будет ограничивать ее в правах и контактах с наследниками. Однако ответа от экс-супруги он так и не получил - Елена отказывается от мирного разговора.

Ранее KP.RU сообщал, что суд оставил пятерых детей Романа и Елены Товстиков с отцом. После развода старшие наследники по собственному желанию переехали к папе, а трое младших оставались с мамой.