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НовостиВ мире31 октября 2026 14:44

Семь вагонов с аммиачной селитрой сошли с рельсов в Болгарии

В результате схода вагонов с рельсов часть содержимого из них рассыпалась в районе болгарского города Русе
Мария МАМАЕВА
Семь вагонов с аммиачной селитрой сошли с рельсов в Болгарии. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Семь вагонов с аммиачной селитрой сошли с рельсов в Болгарии. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Семь вагонов, загруженных аммиачной селитрой, сошли с рельсов в Болгарии в субботу, 31 октября. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД страны.

Уточняется, что инцидент произошел в районе города Русе, расположенного на Дунае. В результате схода вагонов с рельсов часть содержимого из них рассыпалась на месте ЧП. Сейчас на участке аварии работает оперативно-следственная группа.

Как сообщили в МВД, пострадавших при сходе вагонов нет. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Испании произошло столкновение двух пассажирских поездов и их сход с рельсов. Инцидент произошел около станции в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо. Согласно заявлению газеты El Pais, в результате ЧП пострадало большое количество человек.