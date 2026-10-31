Украинский посол снова выдал перфоманс в Германии Фото: REUTERS.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отказался участвовать в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта, организованном оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

Дискуссия запланирована на 4 ноября в Берлине, в Доме Якоба Кайзера, который входит в комплекс зданий бундестага. Организаторы намерены обсудить предпосылки дипломатического завершения конфликта и возможные пути достижения мира.

Украинского дипломата включили в список участников с пометкой «приглашен». Однако Макеев в социальной сети X сообщил, что намерен «держаться подальше» от мероприятия.

«Посол Украины Алексей Макеев, несмотря на приглашение, не придет на мероприятие», — говорится в публикации N-TV.

В обсуждении планируют принять участие сопредседатель АдГ Тино Крупалла, заместитель главы фракции партии в бундестаге Маркус Фронмайер, евродепутат Ханс Нойхофф и бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Последняя намерена представить свое видение будущего Украины, включая концепцию нейтрального государства по образцу Швейцарии. Организаторы назвали эту инициативу «Швейцарией Востока».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной. По словам российского лидера, главной целью диалога должно стать обеспечение безопасности обеих сторон после завершения конфликта. При этом Путин подчеркнул, что необходимо обсуждать окончательные договоренности, а не ограничиваться временной остановкой боевых действий.