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НовостиЗдоровье31 октября 2026 15:08

ВОЗ сообщила о рисках распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1

В российском офисе ВОЗ предупредили, что риск распространения штамма коронавируса PJ.2.1 в мире возрастает
Мария МАМАЕВА
ВОЗ сообщила о рисках распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1

ВОЗ сообщила о рисках распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о рисках распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского офиса ВОЗ.

«Этот вариант распространился по нескольким континентам, и по мере продолжения трансграничных перемещений людей риск его проникновения в страны только возрастает», - говорится в публикации.

Как уточнили в ВОЗ, впервые этот штамм коронавируса был обнаружен в мае 2026 года. В организации заявили, что на сегодняшний день клинических данных о более тяжелых последствиях при инфицировании PJ.2.1, в сравнении с вариантами SARS-CoV-2, нет.

Ранее KP.RU сообщал, что на тему нового варианта коронавируса, получившего название «ультрамутант», высказался руководитель центра превосходства «Персонализированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов. В комментарии «Известиям» он допустил, что в ближайшее время этот штамм может появиться и в России.