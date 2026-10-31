ФСБ России получила от США предупреждение о подготовке теракта в Москве Фото: Виктор Гусейнов.

Россия получила от США предупреждение о подготовке террористического акта в Москве. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

По данным ведомства, все произошло в субботу, 31 октября. Тогда сведения о возможной атаке поступили от американской стороны по партнерским каналам взаимодействия. Российские спецслужбы уже проводят соответствующую работу.

Ранее российские силовики предотвратили теракты на объектах противоракетной обороны и энергетической инфраструктуры Московского региона. По данным ФСБ, двое агентов украинских спецслужб готовили атаки с использованием беспилотников, оснащенных взрывными устройствами. Подозреваемых задержали на этапе подготовки преступлений, после чего ведомство опубликовало кадры их допросов.