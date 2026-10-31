Кем оказался россиянин, задержанный в Польше по подозрению в шпионаже

Задержанный в Польше по подозрению в шпионаже россиянин оказался ж/д споттером. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Россиянин, задержанный в Польше по подозрению в шпионаже, оказался железнодорожным споттером. Об этом сообщает РИА Новости.

«В кругах любителей железнодорожного транспорта сразу удалось установить, о ком идет речь - кто это такой. Это просто фанат железной дороги», - рассказал агентству один из представителей ж/д споттеров.

Уточняет, что среди коллег из России задержанный в Польше мужчина известен как фотограф, в основном занимающийся снимками железной дороги. Представитель споттеров пояснил, что в соцсетях россиян публикует фотографии ж/д транспорта из России и стран Европы.

Ранее KP.RU сообщал, что полиция Польши задержала 55-летнего гражданина РФ за фотографирование поездов и объектов железнодорожной инфраструктуры государства. Как считали правоохранители, полученные снимки якобы могли быть использованы во вред нацбезопасности республики.