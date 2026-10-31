Нутрициолог Лясковская: снизить холестерин можно растительными продуктами

Нутрициолог Лясковская: снизить холестерин можно растительных продуктами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Нутрициолог Наталья Лясковская дала совет, как людям с высоким холестерином снизить его уровень с помощью питания.

Прежде всего, нужно увеличить долю растительных продуктов в меню. В день стоит съедать больше 200 граммов овощей и столько же фруктов. А вот убирать углеводы из рациона не надо, их можно получать из цельнозерновых продуктов.

Также ежедневно необходимо съедать около 30 граммов несоленых орехов, пишет Lenta.ru.

Мясо подойдет не жирное, например, птица без кожи. Порция на неделю не должна превышать 350-500 граммов. А вот колбасу, сосиски, сладкие газировки и соки стоит исключить из рациона.

Важно помнить, что единственного продукта, который решит проблему повышенного уровня холестерина, нет. Этот вопрос решается комплексно за счет питания.

Между тем, объем талии более 100 см у человека может быть признаком развития у него сахарного диабета. Для мужчин и женщин показатели разные: у женщин - не более 80 сантиметров, у мужчин - не более 100 см. Превышение - это показатель висцерального жира, жира внутренних органов, пишет aif.ru.