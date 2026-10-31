Германию захлестнули массовые протесты: Недовольная молодежь вышла на улицы Фото: REUTERS.

В Германии тысячи человек вышли на акции протеста молодежного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt), требуя от властей улучшения условий жизни и отказа от обязательной военной службы. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По данным газеты Bild, в Гамбурге на улицы вышли более двух тысяч демонстрантов, а в Штутгарте к шествию присоединились около трех тысяч человек. Протесты также охватили Ганновер, где участники потребовали отставки канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Во Франкфурте-на-Майне, по информации портала Hessenschau, собрались от 2,5 до 3 тысяч человек. Еще несколько тысяч протестующих вышли на улицы Кельна. Всего предварительную регистрацию для участия в демонстрациях прошли более 177 тысяч жителей Германии.

Среди главных требований молодежи — реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения обязательного призыва в армию. При этом организаторы подчеркивают, что акции носят мирный характер и не связаны с конкретными политическими партиями.

Участники немецких демонстраций также выражают солидарность с молодежными протестными движениями Франции, Бельгии и Испании, где ранее прошли массовые выступления против политики властей.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что страна в будущем не сможет обойтись без обязательной военной службы. По его словам, действующую добровольную модель планируется оценить в следующем году, однако необходимость возвращения призыва становится все очевиднее. При этом глава правительства выразил уверенность, что большинство немецких юношей и девушек готовы служить в армии.