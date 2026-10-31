Россиян ждет короткая рабочая неделя: что происходит и когда можно уйти домой пораньше Фото: Дина Иванова.

Россиян на следующей неделе ожидают всего четыре рабочих дня вместо пяти из-за празднования Дня народного единства. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры трудового права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

В 2026 году праздник 4 ноября выпадает на среду, поэтому этот день станет официальным выходным. При стандартной пятидневной рабочей неделе гражданам предстоит трудиться 2, 3, 5 и 6 ноября.

«В ноябре 2026 года россиян ждет короткая рабочая неделя: из пяти дней рабочими будут четыре, поскольку 4 ноября отмечается День народного единства», — пояснила эксперт.

Предыдущая сокращенная рабочая неделя была в России в июне. Тогда граждане трудились с 8 по 11 число, после чего отдыхали по случаю Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня.

Ранее эксперт Президентской академии Мария Кутарова напомнила, что 3 ноября также будет сокращенным рабочим днем. Продолжительность работы перед государственным праздником уменьшится на один час. При этом в конце декабря россиян ожидает еще одна короткая рабочая неделя. Она продлится всего три дня, с 28 по 30 декабря, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы.