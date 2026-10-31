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НовостиПолитика31 октября 2026 15:47

Зеленский упрекнул Трампа в недостаточном давлении США на Россию

Киевский главарь раскритиковал президента США за демонстрацию хороших отношений с Путиным
Мария МАМАЕВА
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский упрекнул президента США Дональда Трампа в недостаточном давлении на Россию на фоне вооруженного конфликта. Об этом бывший комик заявил в интервью изданию The Sun.

«Никакого давления нет. <…> Мы не часто слышим (от Трампа - прим. ред.) осуждение», - отметил Зеленский.

Главарь киевского режима также возмутился тем, что на публике Трамп активно демонстрирует свои хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп заявил о необходимости замены Владимира Зеленского для мирных переговоров по Украине. Отношения между двумя политиками уже давно оставляют желать лучшего - глава Белого дома неоднократно высказывался не в пользу бывшего комика, отмечая, что тот препятствует урегулированию конфликта.