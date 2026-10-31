Трамп набросился на легенду Голливуда и окрестил его кретином: «Он отвратителен!» Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назвал голливудского актера Роберта Де Ниро кретином и признался, что больше не может на него смотреть. Об этом американский лидер заявил во время предвыборного митинга в Дейтона-Бич во Флориде.

Глава Белого дома вспомнил о 83-летнем артисте, когда рассказывал собравшимся о своем бывшем реалити-шоу «Ученик». Трамп неожиданно переключился на Де Ниро, усомнившись в его умственных способностях.

«Роберт Де Ниро - кретин? С ним что-то не так… Он отвратителен», — заявил американский президент.

При этом политик признался, что прежде ему нравился знаменитый актер. Однако теперь, по словам Трампа, он не способен «даже смотреть» на Де Ниро.

Стоит отметить, что вражда между президентом США и голливудской звездой продолжается уже много лет. Де Ниро неоднократно выступал с резкой критикой американского лидера, а тот в ответ высмеивал политические взгляды артиста.

Так, в сентябре Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social сгенерированную нейросетью фотографию Роберта Де Ниро в футболке в поддержку президента США. Примечательно, что актер в действительности остается одним из наиболее известных критиков главы Белого дома. Тогда же Трамп разместил еще несколько десятков созданных ИИ изображений, в том числе с американским флагом на Луне и тонущим лайнером «Демократическая партия».