Елена Товстик назвала зверством решение суда отнять у нее детей Фото: из соцсетей.

Елена и Роман Товстик до сих пор не могут найти точки соприкосновения, несмотря на то, что пара давно развелась. Между ними было много споров, в том числе о детях, и вот в конце октября суд принял решение, что все шестеро наследников пары должны жить с отцом.

Это решение шокировало Елену. Многодетная мать называет такой исход спора - зверством. Ведь, по словам Елены, ее детей «оторвали» от матери и отдали «сожительнице». Получается, что дети пары будут жить в новой семье Романа – с Полиной Дибровой.

- Я считаю, что это зверство — лишить детей матери! - эмоционально говорит она.

Елена Товстик подчеркивает, что вложила в материнство 20 лет своей жизни, а теперь ее лишают детей.

- Отобрать, как отдать в детдом, отдать чужому человеку, оторвать от родной матери и отдать сожительнице, которая ничего не сделала, - говорит она в беседе с Super.ru.

Елена Товстик подчеркнула, что подобное решение стало для нее шоком. Оно искалечит судьбы детей. Роман Товстик тоже признался, что шокирован этим решением суда. Пока он не планирует забирать детей у матери, но сделает это после получения исполнительного листа. Часть детей уже живут с отцом.