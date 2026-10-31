Лантратова: Россия и Украина договорились о проведении регулярных гуммиссий Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

Россия и Украина договорились о регулярном проведении гуманитарных миссий. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«За гуманитарной миссией в Алешках - месяцы переговоров и большой совместный труд ради спасения людей. <...> Мы договорились о проведении регулярных гуманитарных миссий», - написала омбудсмен в личном канале в мессенджере MAX.

Лантратова подчеркнула, что данная инициатива сторон является очень важным шагом. Она также заявила, что продолжит совместную работу с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом в этом направлении.

Ранее KP.RU сообщал, что российские и украинские омбудсмены обратились к первой леди США Мелании Трамп с просьбой сделать гуманитарные миссии регулярными. Как заявила Лантратова, Москва и Киев также призвали супругу американского лидера взять на себя их координацию, как это было с гуммиссией в Алешках.