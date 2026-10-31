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НовостиВ мире31 октября 2026 16:22

Трамп записал Гренландию в одну из военных баз США: американец показал странное фото

Трамп продемонстрировал карту Гренландии в виде военной базы ВВС США
Марк СОКОЛОВ
Трамп записал Гренландию в одну из военных баз США: Американец показал странное фото

Трамп записал Гренландию в одну из военных баз США: Американец показал странное фото

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение Гренландии в виде американской военной базы. Соответствующий пост появился в его социальной сети Truth Social.

На опубликованной картинке остров представлен как крупный военный объект США. На изображении видно трехмерную модель части Северного полушария, где на месте Гренландии размещены взлетно-посадочная полоса, ангары, боевые самолеты и инфраструктура базы. Рядом также изображен американский флаг.

«Добро пожаловать в Гренландию», — говорится в подписи к публикации Трампа.

Трамп записал Гренландию в одну из военных баз США: Американец показал странное фото. Фото: страница Трампа в Truth Social

Трамп записал Гренландию в одну из военных баз США: Американец показал странное фото. Фото: страница Трампа в Truth Social

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не исключают более жестких шагов для усиления своего влияния в Арктике. Тогда он подчеркивал стратегическое значение региона для национальной безопасности США. На этом фоне тема Гренландии вновь оказалась в центре внимания американской политики.