Трамп записал Гренландию в одну из военных баз США: Американец показал странное фото Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение Гренландии в виде американской военной базы. Соответствующий пост появился в его социальной сети Truth Social.

На опубликованной картинке остров представлен как крупный военный объект США. На изображении видно трехмерную модель части Северного полушария, где на месте Гренландии размещены взлетно-посадочная полоса, ангары, боевые самолеты и инфраструктура базы. Рядом также изображен американский флаг.

«Добро пожаловать в Гренландию», — говорится в подписи к публикации Трампа.

Трамп записал Гренландию в одну из военных баз США: Американец показал странное фото. Фото: страница Трампа в Truth Social

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не исключают более жестких шагов для усиления своего влияния в Арктике. Тогда он подчеркивал стратегическое значение региона для национальной безопасности США. На этом фоне тема Гренландии вновь оказалась в центре внимания американской политики.