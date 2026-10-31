Юрист ответила, какие детали в загранпаспорте приведут к запрету на выезд за границу

Юрист Нечаева: фотошоп на снимке в загранпаспорте сделает его недействительным Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Юрист Екатерина Нечаева рассказала, какие действия могут привести к тому, что загранпаспорт признают недействительным.

Прежде всего, проблемы могут возникнуть из-за любой коррекции фото. Блюр изображения может стать причиной отказа для выезда за границу.

Если снимок в паспорте был исправлен: изменена форма носа, губ и иных частей тела, удалены морщины, шрамы при помощи фотошопа, то могут возникнуть вопросы.

- Фотография должна передавать все особенности лица, чтобы можно было идентифицировать личность. Если на паспортном контроле будет замечена разница между настоящей внешностью и фотографией, паспорт могут изъять, - говорит юрист NEWS.ru.

Претензии могут возникнуть так же в том случае, если текст, персональные данные не читаются или была физически повреждена или затерта фотография.

Так же могут возникнуть вопросы, если не работает электронный чип, а на страницах документа есть посторонние рисунки.

Стразы на внешней стороне загранпаспорта также расцениваются как порча документа, особенно если закрывают герб и надпись. В этом случае человеку могут отказать в выезде за границу.