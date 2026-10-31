Панкин: некоторые делегации на саммите G20 боялись фотографироваться с Лавровым Фото: Евгения ГУСЕВА.

Некоторые иностранные делегации на встрече глав МИД G20 в США боятся даже фотографироваться вместе с российским министром Сергеем Лавровым. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин в интервью журналисту ИС «Вести» Валентину Богданову.

По словам дипломата, отдельные участники мероприятия избегают совместных снимков с представителями России. Панкин назвал такое поведение нерациональным и неконструктивным.

«Есть ряд делегаций, которые боятся подходить, боятся становиться в одну картинку с министром... Вот это нерационально и неконструктивно», — подчеркнул замглавы МИД.

При этом Панкин заверил, что российская делегация готова к обсуждению любых вопросов и контактам с иностранными коллегами. Главное, по его словам, чтобы взаимодействие строилось на рациональной основе.

Примечательно, что похожий случай уже произошел на встрече министров финансов стран G20 в сентябре. Тогда вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль отказался фотографироваться с российским министром Антоном Силуановым. Подобное поведение вызвало недовольство главы Минфина США Скотта Бессента, который раскритиковал немецкого коллегу за открытую конфронтацию с представителем России. При этом позицию Клингбайля поддержали некоторые другие европейские чиновники.