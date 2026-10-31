Рубио: Не исключено, что Трамп пригласит Зеленского на саммит G20

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Президент США Дональд Трамп примет решение о приглашении главы киевского режима Владимира Зеленского на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в Штатах в декабре, позже. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Это встреча на уровне лидеров. Решение по этому поводу должен принимать президент. <...> Но сегодня у меня нет никаких заявлений по этому поводу», - сообщил он.
Рубио не исключил, что Трамп может пригласить Зеленского на мероприятие, если участие экс-комика может принести какие-то положительные результаты в рамках урегулирования конфликта.
По словам госсекретаря, Трамп также считает важным, чтобы частью переговоров на полях саммита G20 стала Россия.
Ранее KP.RU сообщал, что решение о возможном участии президента России Владимира Путина в саммите G20 примут ближе к дате проведения встречи.