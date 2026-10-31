Рубио: Трамп считает важным участие России в переговорах на саммите G20

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Президент США Дональд Трамп считает важным участие России в переговорах на полях саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Президент считает важным, что Россия является частью обсуждений в рамках G20», - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц объединения.
По словам Рубио, Вашингтону важно всегда сохранять диалог с Москвой. При этом США учитывают размер ядерного потенциала российской стороны.
Американский госсекретарь также отметил, что участие главы МИД России Сергея Лаврова в совершении G20, которое прошло в Атланте, было хорошей возможностью для продолжения взаимодействия США и РФ.
Ранее KP.RU сообщал, что Сергей Лавров принял участие в приеме для руководителей делегаций стран-членов G20. В ходе мероприятия министр иностранных дел РФ пообщался с коллегами.