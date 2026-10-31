Рубио заявил, что обсудил с Лавровым перспективы встречи Путина и Трампа в КНР Фото: REUTERS.

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым перспективы встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран-участниц G20.

«У нас был короткий разговор о потенциальной возможности встречи наших лидеров на АТЭС в следующем месяце», - отметил Рубио.

По словам госсекретаря, они с Лавровым обсудили возможные переговоры лидером стран на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в Китае в ноябре.

Ранее Сергей Лавров допустил, что российский, американский и китайский лидеры Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехсторонние переговоры в КНР.