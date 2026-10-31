В Берлине демонстрация левацких группировок переросла в беспорядки. Фото: IMAGO/Rolf Zollner

В Берлине демонстрация левацких группировок в городе переросла в беспорядки. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в результате акций протеста участники вступили в противостояние с правоохранительными органами, прибывшими на место - в полицию полетели бутылки и петарды.

Сейчас шествие протестующих было временно остановлено. Правоохранители подготовили водометы для предотвращения новых беспорядков в случае их начала.

Ранее KP.RU сообщал, что 24 октября в нескольких странах Европы прошли скоординированные массовые акции протеста, вызванные недовольством граждан. Волнения затронули Францию, Испанию, Италию и Албанию. Люди выступали против роста стоимости жизни, военных действий и выступали в защиту пенсионной системы.