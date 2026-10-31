Рубио: США не содействовали бегству Флавиу Болсонару из Бразилии

Марко Рубио Фото: REUTERS.

Администрация Соединенных Штатов не содействовала бегству кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару из страны. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе пресс-конференции.

«Мы ничему не содействовали. <...> Мы услышали, что он прибыл в Соединенные Штаты. У него прежде была виза. <...> Но мы не были вовлечены ни в какие договоренности, которые он заключил», - отметил Рубио.

По словам госсекретаря, правительство Штатов не было причастно к организации бегства Болсонару из Бразилии после поражения на выборах в республике. Решение позволить ему въехать на территорию США принял американский президент Дональд Трамп.

Ранее KP.RU сообщал, что Федеральная полиция Бразилии вручила сенатору Флавиу Болсонару предписание сдать паспорт, а также заявила о запрете для него покидать страну. Сам кандидат в президенты усомнился в законности ограничений и связал их с поражением на выборах.