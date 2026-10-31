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НовостиВ мире31 октября 2026 18:50

Рубио: Трамп хочет найти дипломатическое решение разногласий между США и Ираном

Рубио заявил, что администрация США открыта для дипломатического урегулирования конфликта с Ираном
Мария МАМАЕВА
Рубио: Трамп хочет найти дипломатическое решение разногласий между США и Ираном

Рубио: Трамп хочет найти дипломатическое решение разногласий между США и Ираном

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп хочет найти дипломатическое решение разногласий между Вашингтоном и Тегераном в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

«Президент Трамп предпочитает дипломатический вариант решения проблемы», - заявил он в ходе пресс-конференции.

Рубио подчеркнул, что американская администрация будет открыта для дипломатического урегулирования, если оно начнется. Однако США не будут обозначать крайние сроки переговоров между странами по данному вопросу. При этом процесс не должен ставить под угрозу нацбезопасность Штатов.

При этом Рубио напомнил, что у США есть достаточно ресурсов, чтобы в случае необходимости решить разногласия с Ираном путем силы.

Ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп высказался на тему конфликта между Вашингтоном и Тегераном. По словам президента США, противостояние странами завершится уже скоро.