TV4: Швеция провела рейд на судно с якобы российским экипажем Фото: REUTERS.

Правоохранительные органы Швеции провели рейд на грузовое судно с якобы российским экипажем на борту. Об этом сообщает телеканал TV4 со ссылкой на источник в полиции страны.

«В ночь на субботу полиция провела рейд на крупное судно у северо-западного побережья Готланда», - говорится материале.

Уточняется, что рейд проводился в ночь на субботу, 31 октября. Источник утверждает, что экипаж судна якобы состоял из российских граждан. Другие комментарии относительно произошедшего полиция Швеции отказалась давать. Также не разглашаются названия корабля или судоходной компании.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Норвегии арестовали российское судно «Профессор Молчанов» по иску Украины. Как заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Николай Корчунов, сейчас по делу уже идет суд.