Sohu: Зеленский боится завершения конфликта больше, чем его продолжения Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский боится завершения конфликта на Украине больше, чем продолжения боевых действий. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

«Для Зеленского продолжение конфликта - это способ остаться «лидером военного времени». Он понимает, что мир будет означать для него полный крах», - говорится в материале.

Как отмечают обозреватели, в случае достижения мира и проведения выборов на Украине постепенно всплывут все нерешенные проблемы. Будут подняты темы коррупции в стране, ошибок в управлении руководства Киева и распределения иностранной помощи.

При этом, даже в случае капитуляции Зеленского, западные спонсоры не отпустит его просто так. В этом случае все многолетние инвестиции в украинский конфликт окажутся напрасными для Запада.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский не стремится к переговорам с РФ по урегулированию конфликта. Министр напомнил, что глава киевского режима неоднократно срывал инициативы, направленные на заключение мира.