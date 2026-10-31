В Нидерландах второй раз за год осквернили мемориал памяти советским воинам. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Нидерландах мемориал на кладбище советских воинов осквернили второй раз за год. Об этом сообщает телеканал RTV Utrecht.

Согласно источнику, речь идет о кладбище, которое является частью мемориального комплекса «Эревелд». Объект расположен под городом Лесден в нидерландской провинции Утрехт.

Неизвестные нанесли на некоторые части мемориала памяти героев Великой Отечественной войны граффити, сделанные красной и черной краской. По факту произошедшего правоохранительные органы Нидерландов начали расследование.

Ранее KP.RU сообщал, что в Польше вандалы повредили памятные доски на кладбище советских воинов. Инцидент произошел на территории Мемориального кладбища советских воинов в Варшаве на улице Жвирки и Вигуры. Доски с именами воинов Красной Армии на кладбище были разбиты.