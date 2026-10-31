Пожар произошел в ТЦ Всеволожска в Ленобласти, эвакуированы 65 человек Фото: Иван МАКЕЕВ.

Пожар произошел в торговом центре Всеволожска в Ленинградской области вечером в субботу, 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

«Пожар в торговом центре во Всеволожске <...>. На месте пожара организован оперативный штаб. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.

Согласно источнику, пожар удалось локализовать на площади 2250 квадратных метров. Сотрудниками экстренных служб из здания ТЦ и прилегающих жилых домов в общей сложности было эвакуировано 65 человек, включая 20 детей.

Ранее KP.RU сообщал, что пожар произошел в санатории «Узкое» на юго-западе Москвы. Его удалось ликвидировать на площади 800 квадратных метров. Информации о пострадавших в результате ЧП не сообщалось.