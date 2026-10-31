420 служебных квартир предоставлено медикам на Камчатке

Источник: пресс-служба губернатора Камчатского края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов подчеркнул, что качественная медицина держится на квалифицированных специалистах, поэтому в регионе последовательно создают комфортные условия, чтобы медики оставались работать в регионе, чувствовали себя социально защищёнными и трудились на благо земляков.

Глава региона заявил, что медикам уже передано 420 служебных квартир — причём не только в краевом центре, но и в отдалённых районах Камчатки. Кроме того, из краевого бюджета компенсируются ежемесячные затраты на коммерческий наём жилья для 380 врачей и медицинских сестёр.

В текущем году 25 докторов начали получать ежемесячную выплату для погашения ипотеки.

«Показательно, что раньше 9 из них получали компенсацию за аренду жилья, но решились на покупку собственного, чувствуя поддержку края», - подчеркнул Владимир Солодов.

Существенным подспорьем стала и программа предоставления льготного арендного жилья. Благодаря ей 24 медработника получили полностью благоустроенные квартиры по ценам, которые в разы ниже рыночных.

Владимир Солодов также отметил, что сейчас прорабатываются новые меры поддержки, которые позволят охватить ещё больше медицинских работников.