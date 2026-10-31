Омский университетский кампус вошёл в число 19 новых проектов федерального нацпроекта «Молодёжь и дети»

Источник: пресс-служба губернатора Омской области.

Заявка Омской области успешно прошла конкурсный отбор и вошла в список 19 новых проектов современных университетских кампусов, которые включат в федеральный проект «Создание сети современных кампусов» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». О поддержке региональной инициативы сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Отбор проводило Минобрнауки России во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина — к 2036 году создать не менее 40 современных университетских кампусов. На конкурс поступили 32 заявки из 25 регионов страны. По результатам комплексной оценки были выбраны 19 проектов в 17 городах. Омск оказался в их числе.

Омский межвузовский кампус объединит образовательный и научный потенциал региона. Предполагается, что его участниками станут семь омских вузов и три научных центра. В состав кампуса будут включены технопарк, современные учебно-лабораторные корпуса и гостиничная инфраструктура для студентов и учёных.

Источник: пресс-служба губернатора Омской области.

Как подчеркнул Виталий Хоценко, федеральная поддержка открывает новые перспективы для развития высшего образования и науки в регионе. Создание кампуса позволит объединить возможности университетов и научных организаций, укрепить связь науки и практики, расширить условия для подготовки востребованных специалистов. Это также важный шаг к тому, чтобы талантливая молодёжь могла получать качественное образование, заниматься исследованиями и строить профессиональное будущее в Омской области.

Омский проект был представлен летом прошлого года во время рабочей поездки главы правительства России Михаила Мишустина в Омскую область. Его включение в федеральный проект стало важным этапом продвижения региональной инициативы.

Развитие сети современных университетских кампусов — одно из направлений государственной политики по укреплению научно-образовательного потенциала России. Воплощение инициативы главы государства при поддержке правительства страны открывает возможности для создания современной инфраструктуры, где студенты, преподаватели и учёные смогут учиться, работать и воплощать перспективные научные проекты.