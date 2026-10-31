Премьер Словакии высоко оценил решение CAS вернуть хоккеистов РФ на международную арену

Премьер Фицо поддержал CAS в решении о возвращении российских хоккеистов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Хоккеисты из России смогут вернуться на мировую арену. Соответствующее решение принял Спортивный арбитражный суд. CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к соревнованиям. Словацкий премьер Роберт Фицо в соцсетях поддержал решение суда.

Политик высоко оценил возможность скорого возвращения российских спортсменов. В своем видеообращении он назвал хоккеистов из РФ одними из "лучших в мире".

"Я всегда отвергал втягивание спорта в политику и всегда также спрашивал, какую ценность имеет золотая медаль, если на пути к ней не нужно добиваться победы над российскими хоккеистами", - сказал Роберт Фицо.

При этом власти Канады не согласились с решением суда. Они заявили, что не намерены отменять ограничения в отношении россиян. Канада планирует сохранить запрет на участие хоккеистов из РФ в турнирах.