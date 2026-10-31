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НовостиВ мире31 октября 2026 21:56

На Кипре спасли экипаж затонувшего торгового судна: моряков после ЧП доставили на берег

Вблизи Кипра затонуло торговое судно под флагом Танзании с десятью моряками
Алина КОЧНЕВА
Вблизи Кипра затонуло торговое судно под флагом Танзании с десятью моряками

Вблизи Кипра затонуло торговое судно под флагом Танзании с десятью моряками

Фото: REUTERS.

На Кипре провели спасательную операцию. Ночью 31 октября стало известно о ЧП в море. Торговое судно под флагом Танзании с десятью членами экипажа пошло ко дну. Власти Кипра спасли всех моряков. Так заявил Объединенный поисково-спасательный центр.

Сообщается, что моряки в порядке. Они уже доставлены на берег. Члены экипажа находятся в порту Лимасола.

"JRCC получил информацию о том, что на расстоянии 90 морских миль к западу от Пафоса в зоне ответственности поисково-спасательной операции Республики Кипр тонет торговое судно As Dream под танзанийским флагом с экипажем 10 человек", - оповестили в центре.

В Черном море ранее затонуло торговое судно, подвергшееся атаке беспилотников. Инцидент произошел вблизи Румынии. В результате ЧП погиб один человек. Спасатели подняли из воды девять выживших моряков.