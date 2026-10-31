В ЕС обнародовали данные о безработице в странах региона: вот кто вошел в топ-3

Финляндия вновь стала лидером ЕС по уровню безработицы. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Финляндия снова стала лидером Евросоюза по уровню безработицы. Показатель составил 10,5%. Такие данные привела статистическая служба Евросоюза на сайте.

Второе место в списке стран с наиболее высокой безработицей заняла Испания. Ее показатели достигли 10,3%. В топ-3 вошла также Швеция. Безработица в стране составила 8,7%.

"По сравнению с августом 2026 года уровень безработицы в ЕС вырос на 105 тыс. человек, а в еврозоне - на 122 тыс", - сказано в сообщении.

Уровень безработицы в России между тем составил 2,2%. Росстат сообщил, что в 54 регионах страны показатель упал до 2% и ниже. Наименьшая доля безработных отмечалась в Калужской и Нижегородской областях, а также Хабаровском крае. Там безработица составила 0,9%. В Москве показатель находится на уровне 1,1%.