В Иране хотят внести изменения в ядерную доктрину страны: большинство выступило за

Секретарь ВСНБ Резаи: 70% населения Ирана хотят изменения ядерной доктрины Фото: REUTERS.

Жители Ирана выступили за внесение изменений в ядерную доктрину страны. Такой вариант поддерживает 70% населения. Об этом известил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в эфире гостелевидения.

Власти Тегерана еще не приняли решения по ядерной доктрине. При этом местные жители активно к этому призывают.

"Иранский народ выдвигает требования относительно изменения ядерной доктрины Ирана. Сейчас существуют серьезные дискуссии по этому поводу", - рассказал Мохсен Резаи.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее сообщил, что бы обсудил с лидерами КНР и РФ. Трехсторонние контакты могут состояться в ходе саммита АТЭС. Глава Белого дома отметил, что готов встретиться с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.