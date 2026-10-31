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НовостиОбщество31 октября 2026 23:19

В МЧС предупредили об опасной погоде на территории ДФО 1 ноября

В регионах ДФО 1 ноября прогнозируют опасные погодные явления
Алина КОЧНЕВА
В регионах ДФО 1 ноября прогнозируют опасные погодные явления

В регионах ДФО 1 ноября прогнозируют опасные погодные явления

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В воскресенье, 1 ноября, в ряде регионов России ожидается ухудшение погодных условий. Опасные явления прогнозируются на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом предупредили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что в ДФО существует вероятность возникновения ЧС. Они могут быть связаны с нарушением систем жизнеобеспечения населения, затруднением в работе транспорта и другими инцидентами.

В материале поясняется, что опасность существует на территории Сахалинской области. Там ожидаются сильные осадки, гололед и порывистый ветер до 30 м/с.

В Москве и Петербурге аномально теплая погода продержится до 1-2 ноября. Причиной стал малоподвижный антициклон, накрывший всю центральную часть России. Выходные 31 октября и 1 ноября еще будут теплыми.