Посол Барбин: Дания перехватывает трафик на своей территории в интересах США

Посол РФ заявил, что Дания перехватывает интернет-трафик в интересах США. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Дания перехватывает и обрабатывает проходящий по её территории международный цифровой трафик, причём это делается в интересах США, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию», - сказал дипломат в интервь ТАСС.

Барбин назвал провокационными и агрессивными действия Дании в киберпространстве и добавил, что Дания не даёт ответа на неоднократные запросы российской стороны по поводу использования украинскими хакерами датской инфраструктуры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев использовал территорию Дании для организации кибератак на Россию и мошенничества против россиян.

Тем временем у президента США Дональда Трампа снова мега-планы на Гренландию: на сей раз он собрался качать оттуда нефть и газ.