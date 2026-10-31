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НовостиВ мире31 октября 2026 23:59

Охваченная огнем Европа напугала Трампа: президент США призвал американцев посмотреть на ЕС

Трамп на фоне беспорядков в Европе порекомендовал США проснуться
Алина КОЧНЕВА
Трамп на фоне беспорядков в Европе порекомендовал США проснуться

Трамп на фоне беспорядков в Европе порекомендовал США проснуться

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп озаботился происшествиями в странах Европы. Он призвал США проснуться на фоне беспорядков в государствах ЕС. Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети.

Политик подкрепил размышления изображением. На нем человек входит с факелом в помещение, где виднеется флаг США. Рядом виднеются комнаты с названиями стран Европы. Они охвачены огнем.

В верхней части изображения Дональд Трамп добавил подпись. Он призвал Америку проснуться.

Президент США также назвал иммиграцию главной проблемой Европы. Дональд Трамп заявил, что эта беда в странах ЕС "огромная". По мнению политика, ситуацию следовало решить еще давно. Теперь европейцы сталкиваются с ожесточенными акциями протестов.