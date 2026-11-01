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НовостиВ мире1 ноября 2026 0:55

Трамп: Иранцы заключают сделку с США, а потом отказываются

Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном
Алина КОЧНЕВА
Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном

Трамп раскрыл детали переговоров с Ираном

Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал о ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он назвал диалог хорошим. При этом президент США усомнился в надежности иранцев. Об этом Дональд Трамп заявил во время разговора с журналистами во Флориде.

По словам президента США, Иран "заключает сделку, а потом отказывается". Однако переговорный процесс об установлении мира продолжается, указал американский лидер.

"Они заключают сделку, а потом отказываются. Они хотят заключить сделку, посмотрим, удастся ли это", - резюмировал Дональд Трамп.

Американский лидер счел решение о начале операции против Ирана одним из величайших в своей жизни. Политик заявил, что без колебаний повторил бы это снова. Он сообщил, что "безусловно" напал бы на Иран.