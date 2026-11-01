Приставы передали Минкультуры 30 изъятых по иску к Тимуру Иванову картин

Тимур Иванов (слева на фото) Фото: Алексей ФОКИН.

Федеральная служба судебных приставов передала Минкультуры картины, изъятые по иску к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову. Всего ведомство получило 30 холстов. Они были изъяты у компании "Гермес-техно". Об этом ТАСС рассказал директор ФССП Дмитрий Аристов.

ООО "Гермес-техно" фигурировало в поданном Генпрокуратурой антикоррупционном иске к Тимуру Иванову. В заявлении говорится об обращении в доход государства имущества на 1,2 миллиарда рублей.

"В рамках исполнительного производства в отношении ООО "Гермес-техно" судебные приставы передали в Министерство культуры Российской Федерации 30 картин, пять печатных изданий, девять единиц огнестрельного и 17 единиц холодного оружия", - проинформировал Дмитрий Аристов.

Прокурор ранее попросил закрыть процесс по делу бывшего замминистра обороны. Суд рассматривает дело в закрытом режиме.