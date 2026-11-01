Власти Турции ввели запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет

Дети не смогут пользоваться соцсетями в Турции. Фото: Murat Kocabas/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Турции 1 ноября вступил в силу запрет на доступ к соцсетям для детей младше 15 лет. За нарушение будут налагаться санкции. Процесс проверки возраста пользователей уже имеющихся аккаунтов продлится до апреля 2027-го.

Согласно закону, для доступа в соцсеть пользователям будет необходимо пройти проверку личности в сервисе e-devlet. Если гражданину меньше 15 лет, зайти на платформы он не сможет.

Если подростку от 15 до 18 лет, для него в Сети будут действовать ограничения. Например, переписки возможны только со страницами друзей.

Депутат Госдумы Антон Горелкин уведомил, что в России не рассматривают инициативу о запрете соцсетей для детей. В ГД подобные предложения не обсуждаются. Антон Горелкин назвал запрет на доступ к соцсетям для подростков избыточной мерой.