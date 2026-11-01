Аналитик Биб предрек Украине разрушение в случае отказа от сделки с Россией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украину ждет разрушение, если киевские власти не пойдут на мирную сделку с Россией. Страна не должна упустить момент. Так заявил экс-директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик предрек Украине хаос и демографический кризис. По мнению эксперта, страна продолжит существование только при достижении договоренностей с Москвой.

"Украину ждет разрушение, причем без перспективы восстановления, с глубоким демографическим кризисом и невозможностью интеграции в Европу. В итоге она станет серьезной проблемой для всех", - предостерег Джордж Биб.

Журналист Axios Барак Равид сообщил, что Киев и представители европейских стран провели консультации по шагам урегулирования конфликта и взаимодействию с Россией. Во встрече участвовали спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ряда государств Европы.