На Трампа подали в суд из-за возведения триумфальной арки в его честь

Штат Вирджиния и округ Колумбия подали иск к Трампу из-за решения построить триумфальную арку Фото: REUTERS.

В начале ноября в США начнется строительство триумфальной арки в честь 250-й годовщины подписания Декларации независимости страны. Американский лидер Дональд Трамп решил назвать конструкцию своим именем. Он также намерен сделать на этом месте военный комплекс. Штат Вирджиния и округ Колумбия подали в суд на президента США из-за возведения арки, сообщает газета The Washington Post.

Отмечается, что истцы планируют заблокировать строительство объекта. Они сочли решение администрации Дональда Трампа "вопиющим нарушением закона".

"В течение трёхлетнего периода строительства проект арки неизбежно затруднит движение между юрисдикциями, вызовет загрязнение в Потомаке", - сказано в иске.

Президент США намерен переоборудовать триумфальную арку в Вашингтоне в современный военный объект. Он должен стать хабом для беспилотников, уточнил Дональд Трамп.