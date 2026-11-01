"Интервидения" не будет в 2026 году: когда ждать конкурс в следующий раз

Швыдкой: "Интервидение" проведут в 2027 году Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Музыкальное шоу "Интервидение" должно было пройти в 2026 году. В связи с событиями на Ближнем Востоке конкурс переносится на 2027 год. Принимающей стороной была назначена Саудовская Аравия. О проведении следующего конкурса рассказал представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, его цитирует РИА Новости.

По его данным, страны ведут переговоры по организационным вопросам. Точные даты второго конкурса "Интервидение" пока не называются.

"В 2027 году будет... Я думаю, что будет определенный перенос по срокам, но оно будет", - сказал Михаил Швыдкой.

Саудовская Аравия была назначена организатором конкурса в 2025 году. Однако еще летом 2026-го стало известно, что проведение шоу в этой стране находится под вопросом. В итоге конкурс не состоится в этом году.