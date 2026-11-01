В 2026 году из России выдворили более 63 тысяч мигрантов

Глава ФССП Аристов: число выдворенных из РФ иностранцев выросло в 1,5 раза Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России в 2026 году в 1,5 раза возросло число выдворенных из страны иностранцев. Количество таких случаев превысило 63 000. Такими данными поделился директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов в беседе с ТАСС.

Глава ФССП уточнил, что выдворению подвергались мигранты и лица без гражданства. За девять месяцев года количество соответствующих случаев достигло 63,5 тысячи.

"Что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года", - пояснил Дмитрий Аристов.

Из Петербурга за это время депортировали почти 6,5 тысячи иностранцев. За аналогичный период 2025-го процедуре подвигли чуть больше 6 тысяч человек. Приставы сообщили, что выдворенные иностранцы нарушили правила въезда или режим пребывания в России. Суд привлек их к административной ответственности. Они не смогут въехать в РФ в течение пяти лет.