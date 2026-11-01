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НовостиВ мире1 ноября 2026 3:18

В США после футбольного матча произошла стрельба, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в штате Алабама в результате стрельбы
Алина КОЧНЕВА
Несколько человек пострадали в штате Алабама в результате стрельбы

Несколько человек пострадали в штате Алабама в результате стрельбы

Фото: REUTERS.

В городе Бирмингем штата Алабама произошло ЧП. Через несколько часов после футбольного матча на стадионе услышали звуки выстрелов. В результате инцидента пострадали несколько человек, передает телеканал ABC 33/40.

Стрельбу зафиксировали в субботу, 31 октября. Состояние раненых и их количество будет уточняться.

"Стрельба произошла через несколько часов после футбольного матча", - рассказали в полиции.

Ранее в штате Орегон 16-летний подросток напал на школу. В результате ЧП погибли четыре человека. По данным журналистов, при стрельбе были убиты три ребенка с возрасте от пяти до 11 лет и взрослый. Стрелявший также мертв.