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НовостиОбщество1 ноября 2026 3:26

Призывал обстреливать Донбасс: экс-замначальника Генштаба ВСУ заочно арестовали в Москве

Суд в Москве заочно арестовал бывшего замначальника Генштаба ВСУ Артеменко
Мария ПАВЛОВА
Суд заочно арестовал украинского военачальника, который отдавал приказы обстреливать Донбасс.

Суд заочно арестовал украинского военачальника, который отдавал приказы обстреливать Донбасс.

Фото: Олег УКЛАДОВ.

Суд в Москве принял решение о заочном аресте экс-заместителя начальника генштаба ВСУ Артура Артеменко. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Украинский военачальник в 2017-2019 отдавал приказы обстреливать Донбасс, в результате чего пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей. Артеменко обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.

Ранее сообщалось, что Артеменко объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение.

Напомним, российский суд заочно арестовал командира ВСУ Александра Щепцова*. Он обвиняется в атаке на гражданскую морскую инфраструктуру в районе Туапсе в акватории Черного моря.

Также Московский суд заочно арестовал экс-главу ГУР Буданова*.

Кроме того, Хамовнический суд Москвы арестовал заочно трех полковников Вооруженных сил Украины по делу о массовых убийствах.

*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.