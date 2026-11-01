Призывал обстреливать Донбасс: экс-замначальника Генштаба ВСУ заочно арестовали в Москве

Фото: Олег УКЛАДОВ.
Суд в Москве принял решение о заочном аресте экс-заместителя начальника генштаба ВСУ Артура Артеменко. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Украинский военачальник в 2017-2019 отдавал приказы обстреливать Донбасс, в результате чего пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей. Артеменко обвиняют в применении запрещённых средств и методов ведения войны.
Ранее сообщалось, что Артеменко объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение.
Напомним, российский суд заочно арестовал командира ВСУ Александра Щепцова*. Он обвиняется в атаке на гражданскую морскую инфраструктуру в районе Туапсе в акватории Черного моря.
Также Московский суд заочно арестовал экс-главу ГУР Буданова*.
Кроме того, Хамовнический суд Москвы арестовал заочно трех полковников Вооруженных сил Украины по делу о массовых убийствах.
*Внесён в список террористов и экстремистов в РФ.