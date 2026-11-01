Фидан: ЕС придётся строить отношения с РФ после завершения украинского конфликта

Хакан Фидан заявил, что Европа должна будет заново выстраивать отношения с РФ. Фото: REUTERS.

Европа будет вынуждена выстраивать конструктивные отношения с Россией после завершения украинского конфликта. На это указал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Россия и Украина должны будут прийти к мирному соглашению. Помимо этого, после достижения мира необходимо будет заново определить конструктивные отношения между Европой и Россией. Потому что мир между Украиной и Россией не ограничен только этими двумя странами», - сказал глава турецкого дипломатического ведомства после заседания министров G20 в США, его цитируют турецкие СМИ.

Фидан также заявил, что украинский конфликт наносит огромный ущерб мировой экономике, и это оказывает влияние на политическую власть в столицах стран ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство РФ допускает возможность возобновления контактов между Москвой и Европой. Россия готова к восстановлению отношений, отметил российский лидер.

Также Путин заявил, что у РФ нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы.

Ранее Путин назвал виновных в кризисе отношений России и Европы.